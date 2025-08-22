В Краснодаре арестовали заказавшего убийство подруги бывшей жены мужчину

Ему ранее было предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству по найму

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайств следствия и взял под арест до 18 октября обвиняемого в организации приготовления к убийству по найму знакомой своей бывшей жены, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

″По ходатайству следователя СК РФ по Краснодарскому краю до 18 октября 2025 года заключен под стражу 34-летний житель краевого центра, обвиняемый в организации приготовления к убийству по найму знакомой своей бывшей супруги (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)″, - говорится в сообщении.

Ранее следователи в Краснодаре предъявили обвинение мужчине в организации приготовления к убийству по найму знакомой своей бывшей жены из-за неприязни на фоне развода. Все происходило под контролем правоохранительных органов. Исполнитель предоставил заказчику подтверждающие фото о якобы совершенном убийстве и получил от фигуранта дела 1 млн рублей. Затем заказчик убийства был задержан, у него дома проведен обыск.