Трое из четырех погибших являются сотрудниками УФСИН России по области

ОРЕЛ, 22 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, после ДТП в Орловской области, в котором погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным пресс-службы УМВД региона, 22 августа на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе столкнулись Lada Vesta и "Газель", в результате четыре человека погибли, четыре пострадали. Трое погибших являются сотрудниками УФСИН России по Орловской области.

"Кромским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). <...> Следователем по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры Орловской области. "На место для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кромского района. Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. <...> Также на контроль поставлен вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.