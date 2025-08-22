По данным журнала, это может указывать на возможную причастность украинских государственных органов к сокрытию личности предполагаемого диверсанта

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Задержанный в Италии гражданин Украины Сергей К., подозреваемый в причастности к подрыву трубопроводов проектов "Северный поток" и "Северный поток - 2", неоднократно выезжал за границу с осени 2023 года, у него было два заграничных паспорта на разные имена. Об этом пишет журнал Spiegel.

По данным германских служб розыска, оба заграничных паспорта Сергея К. являются действительными. Не уточняется, были ли они найдены у него при задержании или оперативникам просто известен факт наличия у задержанного двух документов. "Это может указывать на возможную причастность украинских государственных органов к сокрытию личности предполагаемого диверсанта", - пишет журнал.

Поездка в Италию, где его задержали, стала для подозреваемого не первой с сентября 2023 года. Со ссылкой на службы безопасности издание пишет, что с осени 2023 года он неоднократно пересекал украинскую границу под своим настоящим именем. Он был выпускником вуза, ведущего подготовку офицеров спецслужб, но журнал не уточняет, какого именно. До 2015 года Сергей К. работал на украинские спецслужбы, затем ушел в бизнес, связанный с энергетикой. После начала СВО он снова оказался на службе в составе "сил специальных операций украинской армии", пишет журнал.