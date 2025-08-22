Заседание прошло за закрытыми дверьми в присутствии подозреваемого в подрыве газопровода

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Суд Болоньи сохранил меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному в Италии по ордеру Германии украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков". Как передает агентство ANSA, судья рассматривал вопрос о соблюдении всех процедур при осуществлении задержания.

Заседание прошло за закрытыми дверьми в присутствии задержанного, доставленного из тюрьмы в Римини.

В течение двух месяцев должен быть рассмотрен запрос об экстрадиции в Германию. Как пояснили корреспонденту ТАСС источники, процедура будет упрощенной, так как задержание осуществлено по европейскому мандату, а экстрадиция будет между странами ЕС. Следующее заседание назначено на 3 сентября.