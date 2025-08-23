Спасательных операций не будет из-за погодных условий

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели в Киргизии приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Об этом ТАСС сообщил представитель МЧС республики.

"В связи с ухудшением погодных условий спасательных операций пока не будет", - сказал он.

В МЧС Киргизии пока не могут озвучить сроки возобновления поисков. "Все будет зависеть от погодных условий", - отметил собеседник.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. На высоте примерно 6 900 метров находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.

Два других участника группы были эвакуированы.

В поисково-спасательной операции задействованы 8 квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии.

Высота пика Победы составляет 7 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.