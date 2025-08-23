В Брянской области сбили 21 БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

БРЯНСК, 24 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

"21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 57 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе над Брянской областью, в период с 17:00 до 23:30 мск 23 августа.