24 августа, 12:50,
обновлено 24 августа, 13:03

В ЦДМ не выявили признаков возгорания после ЧП

В здании выбило стеклянные двери и повредило потолочную плитку

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили признаков возгорания в здании ЦДМ в Москве, где произошла разгерметизация баллона. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

"По результатам проверки признаков загорания не обнаружено", - сказали в ведомстве.

В здании вокруг эпицентра ЧП выбило стеклянные двери и повредило потолочную плитку. Присутствует слабое задымление.

Ранее сообщалось, что в Центральном детском магазине в Москве произошла разгерметизация баллона. До прибытия пожарных здание было эвакуировано. По информации столичного депздрава, пострадали трое человек. В оперативных службах уточнили, что, предварительно, один человек погиб. 

