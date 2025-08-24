Что известно о ЧП в Центральном детском мире в Москве

Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве, сообщили в оперативных службах. Погиб один человек, трое пострадали.
По предварительным данным, в здании произошла разгерметизация баллона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел в здании Центрального детского магазина.
- Посетителей и персонал эвакуировали силами администрации до прибытия пожарных.
- В оперативных службах сообщили об одном погибшем.
- По данным столичного депздрава, трое пострадали. Двоих госпитализировали в Институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте.
- На месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
- Экстренные службы оцепили по периметру здание. Движение на Лубянской площади ограничено.
Причины происшествия
- По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации баллона.
- Пожарные не обнаружили признаков возгорания признаков возгорания.
- В здании вокруг эпицентра ЧП выбило стеклянные двери и повредило потолочную плитку. Присутствует слабое задымление.