Что известно о ЧП в Центральном детском мире в Москве

Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве, сообщили в оперативных службах. Погиб один человек, трое пострадали.

По предварительным данным, в здании произошла разгерметизация баллона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел в здании Центрального детского магазина.

Посетителей и персонал эвакуировали силами администрации до прибытия пожарных.

В оперативных службах сообщили об одном погибшем.

По данным столичного депздрава, трое пострадали. Двоих госпитализировали в Институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте.

На месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

Экстренные службы оцепили по периметру здание. Движение на Лубянской площади ограничено.

© Мила Степанян/ ТАСС

Причины происшествия