Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ

Мэр Москвы сообщил, что предварительной причиной ЧП могла стать техническая неисправность

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего в результате взрыва в столичном Центральном детском магазине. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность оборудования.

"К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. <...> Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр столицы отметил, что московские медики оказывают помощь пострадавшим. Как передает корреспондент ТАСС, сейчас вход в ЦДМ оцеплен, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы - полиция, МЧС, скорая помощь и реанимация.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, здание ЦДМ не газифицировано.