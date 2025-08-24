Фигуранту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Четвертый участник избиения 20-летнего футболиста в подмосковном Щелкове, в результате которого молодой человек умер, задержан, сообщает областная прокуратура.

"Задержан четвертый участник конфликта, в результате которого погиб 20-летний молодой человек в г. о. Щелково. 32-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Утром 17 августа на Пролетарском проспекте в Щелкове группа молодых людей напала на 20-летнего футболиста. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. После смерти пострадавшего статья, по которой расследуется уголовное дело, была ужесточена.

В полиции Подмосковья сообщали, что в Нижнем Новгороде задержаны двое подозреваемых в избиении 20-летнего молодого человека, еще один задержан почти сразу после случившегося.