Причиной стали ограничения в воздушном пространстве

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Направлявшийся из египетского города Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург самолет с российскими туристами совершил вынужденную посадку в Таллине из-за ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на руководителя по коммуникациям и маркетингу таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.

По ее данным, самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines приземлился в Таллине в 05:33 и вылетел в Санкт-Петербург в 11:08.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорту Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия", - отметила представитель воздушной гавани. Пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в аэропорту Таллина, добавила она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Пулково, рейс из эстонской столицы благополучно приземлился в Петербурге в 11:47 мск, а в 13:46 мск борт вылетел в Шарм-эш-Шейх с новыми пассажирами.

Ранее 24 августа пресс-служба аэропорта сообщила об отмене 90 рейсов на вылет и задержке более чем на два часа около 80 рейсов из-за действовавших ограничений воздушного пространства.