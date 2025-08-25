В Новосибирской области завели еще одно дело на экс-главу "Спецавтохозяйства"

Оно связано с крупной растратой

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-главы регионального оператора по обращению с ТКО "Спецавтохозяйство" (САХ) Александра Южакова из-за крупной растраты. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"По материалам прокурорской проверки дело возбуждено по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказали ТАСС в ведомстве. По ней Южакову грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, САХ заключило договоры с московской фирмой об оказании консультационных услуг по проектам создания "Левобережного" и "Правобережного" комплексов по переработке отходов. Южаков якобы распорядился перевести подрядчику около 5 млн рублей за услуги, которые следователи посчитали необязательными и некачественными.

Ранее Южакова обвинили в вымогательстве взятки в виде переписывания на подставное лицо 100% доли одной из компаний, номинальная стоимость которой превышает 45 млн рублей. После подписания документов на переоформление организации посредник был задержан с поличным оперативными сотрудниками. Он дал признательные показания и был освобожден от уголовной ответственности.

В январе 2024 года муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство", временно исполнявшее функции регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области с февраля 2023 года, было назначено постоянным оператором на семь лет. 17 июля 2024 года на должность директора регионального оператора был назначен Южаков.