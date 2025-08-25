Идут следственные действия, связанные с предыдущим местом работы Владимира Базарова

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Задержание врио заместителя губернатора Курской области, предварительно, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - написал он в своем Telegram-канале.