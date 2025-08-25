25 августа, 10:39
Статья
Задержание врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова

Что известно о задержании врио замгубернатора Курской области Базарова

Врио замглавы Курской области Владимир Базаров. Алексей Павлишак/ ТАСС
Врио замглавы Курской области Владимир Базаров
© Алексей Павлишак/ ТАСС

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, идут следственные действия, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Дело Базарова, предварительно, связано со строительством фортификаций на Белгородчине.

ТАСС собрал основное, что известно о задержании.

О задержании

  • Следственные действия связаны с предыдущим местом работы Базарова - в Белгородской области, сообщил Хинштейн.
  • Там Базаров занимал должность замгубернатора по строительству.
  • Предварительно, дело связано со строительством фортификаций.
  • Базарова задержали в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следственные действия

  • Делом занимается следственный департамент МВД, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Базарова этапируют в Москву, где с ним проведут следственные действия и изберут меру пресечения.
  • У Базарова, в том числе в рабочем кабинете в администрации Курской области, прошли обыски, изъяли компьютеры, ноутбуки и средства связи.

Уголовное дело

  • В рамках этого же дела уже арестовали замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, его сообщника Вячеслава Автономова, и трех коммерсантов - Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.
  • Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Зимину и другим лицам, а также компаниям "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" находится в производстве Останкинского суда Москвы.
  • Генпрокуратура установила, что фигуранты незаконно обогатились при выполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.
  • Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков и обратить в доход государства солидарно около 924,9 млн рублей.
 
Теги:
РоссияБелгородская областьКурская область