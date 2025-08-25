ТАСС: врио замглавы Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о средствах, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Базаров задержан по уголовном делу о хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах в Белгородской области. Общий ущерб по делу составляет 1 млрд рублей. В период, когда было совершено хищение, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время у Базарова, в том числе в рабочем кабинете в администрации Курской области, проводятся обыски. Изымаются компьютеры, ноутбуки и средства связи.

В рамках этого же дела уже арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, три коммерсанта - Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Кроме того, в производстве Останкинского суда Москвы находится гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Боровкову, Зимину, Сошникову, компаниям "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795,80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации. В обосновании исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области, при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. В иске также говорится, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и в интересах третьих лиц, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков согласился перечислять откат в 7%, купив с многомиллионного аванса квартиру в Москве и автомобиль.