Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Жительницу Волгоградской области, принесшую в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону, арестовали на два месяца, сообщили ТАСС в управлении ФСБ.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что 54-летняя женщина хотела вернуть похищенные телефонными мошенниками 3 млн рублей. Через мессенджер по указанию украинского куратора она прибыла в Крым, забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. На месте СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте обезвредили. Как отметили в ФСБ, "подрыв посылки привел бы к гибели не только сотрудников, но и самой исполнительницы теракта".

"Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца", - сообщили в управлении.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.