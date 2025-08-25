Опасный предмет полностью разобрали и обезвредили

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала видеозапись с иконой, куда была встроена бомба, которую в здание УФСБ по Крыму и Севастополю принесла ставшая жертвой мошенников жительница Волгоградской области.

Согласно видеокадрам, сотрудникам ФСБ пришлось полностью разобрать икону. В ней нашли взрывное устройство, состоящее из заряда - пластичного взрывчатого вещества, элементов питания, исполнительного устройства и электродетонатора. Бомбу обезвредили, женщину задержали.

Как сообщили в ведомстве, в Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram.