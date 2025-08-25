Задержанная призналась, что поддалась воздействию украинских спецслужб

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка, доставившая заминированную икону в УФСБ по Крыму и Севастополю, раскаялась в содеянном.

"Я думаю, что это спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие, в чем сильно раскаиваюсь", - сказала она допросе, видео которого распространила ФСБ.

Ранее стало известно, что в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся Службой безопасности Украины. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области. По указанию украинского куратора она прибыла в Крым, где забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ. При осмотре в иконе нашли СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело. Женщину арестовали на два месяца, сообщили в УФСБ.