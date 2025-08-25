Столичный ЦДМ возобновил работу после ЧП

Вход в магазин на третьем этаже, где произошло ЧП, опечатан

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве утром 25 августа возобновил работу после происшествия, передает корреспондент ТАСС.

В воскресенье 24 августа на третьем этаже ЦДМ произошла разгерметизация газового баллона, после чего возникло задымление. По данным МЧС, признаков загорания не было обнаружено, людей эвакуировали до прибытия пожарных. В результате ЧП, по информации оперативных служб, погиб один человек. В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Вход в магазин на третьем этаже, где произошло ЧП, опечатан. Как уточнили ТАСС сотрудники, взрыв произошел в зоне магазина "Маленькая леди".