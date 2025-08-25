Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов отметил, что пилоты два дня прождали в Каркыре неподалеку от пика Победы, но "так и не распогодилось"

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Вертолет Airbus Helicopters H125, с помощью которого планировалось спустить с пика Победы тело погибшего итальянского альпиниста и российскую альпинистку Наталью Наговицину, не смог вылететь из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

По его словам, итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасательной операции, "сейчас уже в Бишкеке, завтра улетают. Как уточнил Чаргынов, они "два дня прождали в Каркыре", но "так и не распогодилось".

Ранее планировалось с помощью дрона долететь до места нахождения Наговициной и установить, жива она или нет. Если россиянка была бы живой, то ее планировалось спустить с помощью вертолета.