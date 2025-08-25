Спасатели не могут подтвердить ее гибель

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Об этом заявил ТАСС начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков.

"Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере (на вертолете - прим. ТАСС), но [подходящей] погоды нет", - сказал он.

По словам Грекова, спасатели в Киргизии обладают точной информацией о местонахождении Наговициной и не могут объявить ее погибшей.

"Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел", - сказал он.

Греков уточнил, что шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья практически отсутствуют.