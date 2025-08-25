Фигуранта обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Санкция данной статьи предусматривает в том числе штраф от 2 млн до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.