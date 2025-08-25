Пострадали 28 человек

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 30 человек, включая 25 детей, пострадали от пищевого отравления на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе предположительно произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", - говорится в сообщении.

В центральную городскую больницу Дербента доставлены 19 человек, в том числе 17 детей. На место выехали специалисты Роспотребнадзора региона.