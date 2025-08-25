25 августа, 17:16,
Попытки эвакуации альпинистки Наговициной смогут возобновить в июле 2026 года

Киргизский альпинист Наиль Муратов указал на сложные погодные условия на пике Победы, где находится россиянка

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, получится возобновить не ранее июля 2026 года из-за сложных погодных условий. Такое мнение ТАСС выразил киргизский альпинист Наиль Муратов.

"Новые попытки вытащить Ноговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет", - сказал он. 

