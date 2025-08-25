Еще двое пропали без вести, сообщил начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Трое альпинистов погибли и еще двое пропали без вести в районе пиков Победы и Хан-Тенгри за сезон восхождений 2025 года. Об этом сообщил ТАСС начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков.

"Мы знаем, что иранцы пропали без вести. За [альпинистский] сезон трое погибших и двое без вести пропавших", - сказал он.

Сезон восхождений на указанных пиках длится в среднем чуть более месяца - с 10 июля по 15 августа.

Иранцы Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах прибыли в Киргизию для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 12 августа. На их поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.

Ранее Греков сообщал, что спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины. 19 августа с Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности, на нем погибли более 80 альпинистов. По словам Грекова, за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.