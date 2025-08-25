На врио замгубернатора Курской области и его подельников завели четыре дела

Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В отношении исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова и его соучастников возбуждено четыре уголовных дела, сообщили в МВД России.

По информации ведомства, следователи Следственного департамента МВД подозревают их в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и оказание общего покровительства.

Следствие выяснило, что Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений "тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием". Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова - ранее арестованные экс-начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По местам их проживания проведены обыски.

"Они похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной", - уточнили в полиции.

В понедельник в жилье и на рабочем месте Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся обыски. Подозреваемых доставят в следственный департамент МВД России для предъявления обвинений. Далее следователи планируют выйти в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами об аресте Базарова.

"Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности", - подытожили в МВД.