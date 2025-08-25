Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Его обвинили в оскорблении памяти защитников Отечеств

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы заключил под стражу блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в столичном СК.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети интернет, сообщили в СК.

23 августа следователи задержали в Московском регионе Маркаряна. Как считает следствие, не позднее 25 февраля 2025 года на одном из популярных видеохостингов он опубликовал видеозапись, предназначенную для широкой аудитории, которая содержит информацию, оскорбляющую память защитников Отечества.