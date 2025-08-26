Следственные действия продолжаются

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, в рамках которого в понедельник задержали врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия продолжаются, в уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды", - сказал собеседник агентства.

В феврале 2025 года возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. По версии следствия, бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев совершили растрату и похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной. Они арестованы.

В ходе предварительного расследования установлено, что указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Базарова. Он занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности.

В понедельник Базаров задержан, в отношении него и его поддельников возбуждены четыре уголовных дела. В понедельник в жилье и на рабочем месте чиновника и его предполагаемых сообщников проводятся обыски. Подозреваемых доставят в следственный департамент МВД России для предъявления обвинений. Далее следователи планируют выйти в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами об аресте Базарова.