Пострадавших из-за происшествия нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Частные дома и автомобиль в Сланцевском районе Ленинградской области получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье", - написал он.

При этом Дрозденко уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор поручил местной администрации определить ущерб.

Дрозденко ранее сообщил, что более 10 беспилотных летательных аппаратов ликвидировано над двумя районами Ленинградской области.