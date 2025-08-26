В Закарпатском военкомате пояснили, что после увольнения Иван Белецкий не обновил вовремя свои данные, поэтому его объявили в розыск и вскоре доставили в военкомат

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Украинского полицейского Ивана Белецкого, которого уволили за то, что он заступился за ветерана с инвалидностью, избитого сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), мобилизовали в ВСУ. Об этом сообщили в Закарпатском военкомате.

Белецкий был сотрудником полиции в Ужгороде. 23 августа сообщалось, что после публикации им видео, где сотрудники военкомата избивали и оскорбляли мужчину с инвалидностью, вступившегося полицейского уволили под незначительным предлогом.

В Закарпатском военкомате утверждают, что после увольнения Белецкий не обновил вовремя свои данные в районном военкомате, поэтому был объявлен в розыск и вскоре мобилизован. "Он был доставлен в один из районных ТЦК, где во время прохождения военно-врачебной комиссии признан годным к прохождению военной службы без ограничений и назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы", - говорится на странице военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что действия сотрудников военкоматов на Украине являются террором и унижением всего украинского народа. А результаты недавнего опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что 68% украинцев не одобряют их работу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии военкоматы активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.