Еще трое пострадали

ГЕНИЧЕСК, 26 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Мирный житель погиб от разрыва снаряда в Новой Збурьевке. В Алешках ранены двое мирных жителей, оба доставлены в местную ЦРБ. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Сальдо, в селе Бехтеры после попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль.