МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Пищеблок отеля "Рубас" и кафе "Остров рафт" в Дагестане закрыли из-за выявленных нарушений после массового отравления людей. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора республики.

"Управлением Роспотребнадзора по Дагестану незамедлительно организован выезд противоэпидемической группы в очаг заболевания по месту пребывания детей - парк-отель "Рубас". Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке учреждения", - говорится в сообщении.

В управлении установили, что группа детей 23 августа также посещала туристическую базу "Остров рафт", где было организовано питание на пищеблоке, на котором выявлено полное отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд и набора помещений.

"Приостановлена деятельность пищеблока парк-отеля "Рубас". Приостановлена деятельность кафе "Остров рафт" в Шамильском районе", - добавили в региональном управлении.

Ранее в главном управлении МЧС по Дагестану сообщили, что 25 августа с признаками кишечной инфекции к врачам обратились около 30 человек, 25 из которых - дети. В Минздраве Дагестана уточнили, что помощь была оказана 20 больным, 3 из них были выписаны. У 17 детей состояние средней степени тяжести.