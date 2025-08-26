Представитель МВД республики не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС представитель МВД Киргизии.

"Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она [Наговицина] пошла", - сказал он. При этом представитель МВД не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании.

Ранее сообщалось, что восхождение Наговициной организовывала бишкекская туркомпания "Ак-Сай трэвел".

На вопрос, будут ли привлекаться должностные лица этой фирмы к ответственности, представитель МВД сказал: "Естественно".

Наталья Наговицина с 12 августа находится на высоте около 7 200 м в районе пика Победы и не может передвигаться из-за сломанной ноги.

Ранее начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели прекратили ее поиски. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В понедельник сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.