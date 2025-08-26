Несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих, отметила туристическая компания

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Туристическая компания "Ак-Сай трэвел", организовавшая восхождение на пик Победы группы альпинистов, в которую входила россиянка Наталья Наговицина, выразила соболезнования семьям погибших спортсменов, разместив в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографии ее и погибшего неподалеку итальянца Луки Синигальи.

"В августе 2025 года на пике Победы (7 439 м) проходила одна из самых сложных спасательных операций в истории Центральной Азии. В ней участвовали альпинисты и специалисты из Кыргызстана и зарубежных стран. Несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих. Компания "Ак-Сай трэвел" выражает глубокие соболезнования семьям погибших и благодарность всем, кто до последнего боролся за жизни людей", - говорится в сообщении.

Ранее представитель МВД Киргизии рассказал ТАСС, что ведомство планирует возбудить уголовное дело против турфирмы. При этом он не уточнил, по какой статье будет дело и что грозит компании.

Накануне начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее пока не могут объявить погибшей.

О попытках спасения российской альпинистки

Российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа из-за сломанной ноги потеряла возможность передвигаться и находится на высоте около 7 200 м в районе пика Победы. Первая попытка спасти альпинистку была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. По информации Грекова, именно этот человек получил травму при жесткой посадке вертолета.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.