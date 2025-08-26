Сейсмособытия не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 14 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 14 афтершоков. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. При этом количество афтершоков снижается - за прошедшую неделю почти на 25%.