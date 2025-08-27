ПВР открыли в гостинице в городе Невельске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей из села Колхозное в Невельском городском округе началась на Сахалине, там после дождей произошел разлив реки с одноименным названием. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Подтопило село Колхозное, там вторые сутки идет ливневый дождь, произошел разлив реки. Началась эвакуация жителей в ПВР, открытый в гостинице в городе Невельске, эвакуация проводится по желанию, многие не хотят покидать свои дома. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по региону и администрации", - рассказали в муниципалитете.

Как сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета Алексея Шабельника, в круглосуточном режиме работает служба ЕДДС, оперативно принимаются звонки и обращения граждан.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области. По прогнозу синоптиков, местами количество осадков может превысить 30 мм за 12 часов.