В селе поврежден автомобильный мост

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 20 частных домов в селе Колхозное на Сахалине отрезаны дождевым паводком в результате повреждения автомобильного моста. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В связи с затором на устье реки Казачка, нагонной волной и обильным выпадением осадков в виде дождя затруднен выход воды в открытое море, в связи с чем произошел выход реки на пойму, наблюдается подтопление домов в селе Колхозное Невельского района. Также в селе Колхозное произошло повреждение автомобильного моста внутри села, отрезаны остались 24 частных дома, в которых проживает 34 человека", - сообщает ведомство.

В настоящий момент село Колхозное отключено от электроснабжения. Погибших и пострадавших нет. Идет эвакуация населения в ПВР в Невельске.

Село Колхозное - село в Невельском городском округе, в котором проживает более 300 человек.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области. По прогнозу синоптиков, местами количество осадков может превысить 30 мм за 12 часов.