Возгорания тушат 523 человека

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 11,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 29 лесных пожаров на площади 11 259,2 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Хангаласского, Среднеколымского, Томпонского и Чурапчинского районов. Из них локализованы пять пожаров на площади 1 862,2 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 523 человека с применением 19 единиц техники. На авиапатрулирование запланировано применение 18 воздушных судов, на тушение - 5. За прошедшие сутки ликвидированы два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2,2 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Мирнинского района.