Причиной стали подтопления из-за дождевого паводка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня введен в Невельском городском округе Сахалина из-за дождевого паводка. По информации синоптиков, остров будет находиться под действием циклона до вечера 27 августа, сообщает правительство области.

"В результате проливных дождей, а также воздействия нагонных волн с моря в устье реки Казачка, протекающей по территории поселка Колхозный в Невельском районе, произошел намыв песка. Это привело к подъему воды в реке. В результате был разрушен мост через реку на улице Колхозной, подтоплены - по предварительным данным - семь жилых домов, один из них многоквартирный. В Невельский район для координации работы на месте выехал заместитель председателя правительства области Алексей Римша. Из подтопленных домов в пункт временного размещения эвакуированы 18 человек. В районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - говорится в сообщении.

Также на восьмом километре автодороги Невельск - Шебунино оказалось размытым полотно в районе водопропускной трубы, на 17-м км - сошел сель. Движение временно приостановлено. Областное министерство транспорта организует замену водопропускной трубы, подсыпку дорожного полотна. На 17-м км ведется расчистка дороги от грязевых масс.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области. По прогнозу синоптиков, местами количество осадков может превысить 30 мм за 12 часов.