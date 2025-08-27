Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

ТАСС, 27 августа. УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало кадры задержания жителя Джанкойского района Крыма по подозрению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту.

Ранее в пресс-службе управления сообщили, что задержанному мужчине 1992 года рождения грозит до семи лет лишения свободы. По данным службы, он, администрируя страницу в мессенджере Telegram, публиковал материалы, в которых оправдывал подрыв Крымского моста. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

В управлении уточнили, что задержанный ранее уже был судим за реабилитацию нацизма.