Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

ТАСС, 27 августа. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания волгоградца, готовившего по заданию СБУ атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.

По информации службы, 35-летний россиянин арендовал жилье вблизи военного аэродрома Энгельса, где должен был оборудовать модуль навигации для украинских ударных БПЛА. Под видом курьера мужчина планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника, чтобы позже нанести удар по инфраструктуре Минобороны РФ. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины, уточнили в ФСБ.

На видео задержанный признался в работе на СБУ. Он прошел специальную подготовку в Киеве, после чего вернулся в Волгоград, а затем по указанию кураторов выехал в Саратовскую область для подготовки диверсионно-террористического акта.

Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области завел уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Его заключили под стражу.