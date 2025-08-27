Также заявлено о двух поврежденных автомобилях, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Предварительно, семь домов получили повреждения в Новошахтинске Ростовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

"В результате атаки беспилотников в поселке Соколово-Кундрюченский повреждены крыши домов и окна. Изначально поступили сведения, и ночью были обследованы три домовладения. На данный момент есть обращения от собственников 7 домовладений и заявлено о 2 поврежденных автомобилях", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, члены рабочих групп комиссии по ЧС выехали на место для оценки ущерба горожан.