27 августа, 12:17,
обновлено 27 августа, 12:36

ТАСС: мэра Владимира задержали

Мэр Владимира Дмитрий Наумов. Валерия Калугина/ ТАСС
Мэр Владимира Дмитрий Наумов
© Валерия Калугина/ ТАСС
Как сообщили в правоохранительных органах, Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Владимира Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также
ТАСС: мэра Красноярска Владислава Логинова задержалиВ Омске задержали директора департамента мэрии Книса

"Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, мошенничество связано с землями на кладбище. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Наумов возглавляет город с ноября 2022 года, до этого руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области. 

Теги:
РоссияВладимирская область