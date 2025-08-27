ТАСС: мэра Владимира задержали

Как сообщили в правоохранительных органах, Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Владимира Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, мошенничество связано с землями на кладбище. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Наумов возглавляет город с ноября 2022 года, до этого руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.