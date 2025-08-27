Альпинистка находилась на вершине с 12 августа на небольшой площадке на высоте около 7 200 м

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни российской альпинистки Натальи Наговициной, которая находилась на вершине с 12 августа на небольшой площадке на высоте около 7 200 м со сломанной ногой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"27 августа по указанию председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника Камчыбека Ташиева была проведена очередная комплексная поисково-спасательная операция с применением современных технологий. В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора. По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось", - говорится в сообщении.​​​​​​