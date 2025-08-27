МВД Киргизии проводит доследственную проверку произошедшего с Наговициной

Она также коснется турфирмы, организовавшей восхождение группы с российской альпинисткой на пик Победы

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. МВД Киргизии начало доследственную проверку инцидента с российской альпинисткой Натальей Наговициной, проверка в том числе коснется турфирмы, организовавшей восхождение ее группы на пик Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственной службой МВД Кыргызской Республики проводится доследственная проверка по факту чрезвычайного происшествия с гражданкой Российской Федерации альпинисткой Натальей Наговициной. В рамках доследственной проверки туристической компании, через которую осуществлялось восхождение, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности республики по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни россиянки, которая находилась с 12 августа на небольшой площадке на высоте около 7 200 м со сломанной ногой.

Накануне в МВД страны рассказали ТАСС, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой фирме признали, что спасти альпинистку не удалось, и принесли соболезнования родным. На странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) компании разместили фото Наговициной наряду с фотографиями погибшего неподалеку итальянца Луки Синигальи и без вести пропавших граждан Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.

В понедельник начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков рассказал ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.