По статье "Компьютерное мошенничество" он может получить пять лет, еще 20 лет - за "Электронное мошенничество", отметила судья

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции по запросу США, грозит до 25 лет тюремного заключения по уголовным статьям, которые вменяет ему американское правосудие. Об этом сообщила судья во время рассмотрения ходатайства о его освобождении из тюрьмы.

"Согласно полученному от США ордеру на экстрадицию, [Даниилу Касаткину] может быть применено наказание в виде 5 лет лишения свободы по статье "Компьютерное мошенничество" и до 20 лет по статье "Электронное мошенничество", - заявила судья.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.

25 августа прокуратура уведомила адвоката россиянина о получении от американцев официального запроса на экстрадицию, и теперь защита рассчитывает получить эти документы для ознакомления.