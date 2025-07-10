Что известно о задержанном во Франции российском баскетболисте Касаткине

Игрока подозревают в кибермошенничестве

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Агентство Agence France-Presse 9 июля сообщило о задержании во Франции по запросу США российского баскетболиста Даниила Касаткина, по информации источника, игрока подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. ТАСС собрал основные факты о баскетболисте.

Касаткин родился 25 января 1999 года. Как рассказывал баскетболист в интервью "Спорт-Экспрессу", в детстве он занимался гимнастикой, но прекратил занятия из-за высокого роста. С шести лет Касаткин играл за школу московского ЦСКА, в 2015 году он был признан самым ценным игроком юношеского первенства среди баскетболистов 1999 года рождения. В том же году Касаткин перешел в юношескую команду московского "Динамо".

В сезоне-2018/19 Касаткин выступал за команду Университета штата Пенсильвания в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В 2021 году Касаткин подписал контракт с московским клубом МБА из Единой лиги ВТБ. Он принял участие в 172 играх и дважды стал бронзовым призером Кубка России. В период выступления за московскую команду он набрал более 1 500 очков. 3 июля клуб объявил об уходе Касаткина.

В составе сборной Москвы Касаткин стал победителем Всероссийской спартакиады. Игрок несколько раз вызывался в молодежные сборные России.