Адвокат Касаткина выразил недоумение отказом Парижа освободить баскетболиста

Защита спортсмена не будет обжаловать отказ перевести его из тюрьмы под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Защита российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США, не будет обжаловать отказ суда перевести его из тюрьмы под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции, но считает такое решение непонятным. Об этом заявил журналистам адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Нет", - ответил он на вопрос о готовности оспаривать через кассационный суд принятое сегодня решение суда. Вместе с тем он подчеркнул, что хочет ознакомиться с мотивировочной частью вердикта, которую суд пообещал предоставить только через три дня.

"Для меня это совершенно неожиданно. Они даже не указали причину, что довольно редко бывает, я впервые с таким сталкиваюсь. Обычно следственная палата всегда объясняет свои мотивы, общается с адвокатом, общается с задержанным, объясняет, почему она не удовлетворена гарантиями, объясняет, какие трудности мешают ей освободить его. А в данном случае они ничего не сказали", - пояснил Бело.