ФБР находится на месте происшествия

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в штате Миннесота.

"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота", - написал он в Truth Social. "ФБР быстро отреагировало и уже находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за развитием этой ужасной ситуации", - добавил американский лидер.

Как написал директор ФБР Кэш Пател в X, ведомство будет предоставлять новую информацию о произошедшем по мере ее поступления. "На месте происшествия находятся агенты ФБР, и мы просим молиться за потенциальных жертв, гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, которые могут оказаться в опасности", - добавил он.

Обстановка на месте стрельбы в католической школе в Миннеаполисе © ТАСС/ Reuters

Ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе в Миннеаполисе. По данным полиции города, в школе были убиты 2 ребенка, ранения получили 17 человек.