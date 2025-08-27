Бизнесмена по делу врио замглавы Курской области отправили под домашний арест

Он был задержан по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы избрал домашний арест руководителю находящейся на стадии ликвидации АНО "Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области" Сергею Серебрянскому - фигуранту уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Оба были задержаны по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщил ТАСС один из участников процесса.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Серебрянскому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд заключил под стражу самого Базарова, обвиняемого в растрате (ст. 160 УК РФ), а также гендиректора строительной компании "Еврострой" Эдгарда Херимяна, обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Серебрянскому вменяется посредничество во взяточничестве.